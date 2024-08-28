İzmir'e gelen tırda, lastik içerisine gizlenmiş 50 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı planlayan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Operasyonun detayları

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir’e getirilecek yüklü miktarda uyuşturucu maddeye yönelik düzenledikleri operasyonda büyük bir başarıya imza attı. Polis, aldıkları istihbarat doğrultusunda plakası tespit edilen tırı kent girişinde durdurdu.

Uyuşturucuyu lastiğe gizlediler

Yapılan aramada, Narkotik köpeğinin tepki verdiği tırın lastikleri sökülerek incelendi ve şok edici bir keşif yapıldı. Lastiklerin içine gizlenmiş halde tam 50 kilo 550 gram uyuşturucu bulundu.

Sürücü tutuklandı

Olayla ilgili olarak tırın sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.