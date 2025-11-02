İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, kentin içinde bulunduğu kuraklık tablosuna dikkat çekti. Deveci, İzmir’in şiddetli kuraklık yaşadığını belirterek, kasım ayında da yağışların mevsim normallerinin altında kalacağını vurguladı.

Deveci, “Yaklaşık 10 günlük periyotta yağış beklentimiz yok. Kasım ayında yağışlar mevsim normallerinin altında seyredecek. İzmir’de kuraklık had safhada” dedi.

“Yağışlar normallerin yüzde 30 altında”

Deveci, bu yıl İzmir’de kaydedilen yağış miktarının geçen yılın çok gerisinde olduğunu ifade etti.

“Alansal yağışlar normallerin yüzde 30’un altında gerçekleşti” diyen Deveci, sadece ilin kuzeyinde –özellikle Dikili ve Bergama’da– yağışların nispeten daha fazla olduğunu söyledi.

Aylara göre kaydedilen yağış miktarlarını da paylaşan Deveci, şu bilgileri verdi:

Ocak: 134 kilogram

Şubat: 100 kilogram

Mart: 74 kilogram

Nisan: 45 kilogram

Mayıs: 30 kilogram

Haziran: 12 kilogram

Temmuz–Eylül: Çok az yağış

2025 yılında yalnızca 78 gün yağış görüldüğünü belirten Deveci, sıcaklık artışlarının da kuraklığı derinleştirdiğini ifade etti.

“Türkiye genelinde olağanüstü kuraklık var”

Meteoroloji verilerine göre yalnızca Karadeniz Bölgesi nemli ve yağışlı bir tabloya sahip. Deveci, “Türkiye genelinde olağanüstü kuraklık yaşanıyor.

Aydın’ın bazı bölgeleri ve Denizli civarı hafif kurak, ancak İzmir çok şiddetli kuraklık kategorisinde.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise olağanüstü kuraklık hâkim” diye konuştu.

“Her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor”

Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, kuraklığın gıda üretimine etkisine değinerek, israfın boyutlarına dikkat çekti.

Uçak, “Ülkemizde kişi başına yılda 102 kilogram gıda çöpe gidiyor. Her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda israf ediliyor, bunun büyük kısmı meyve ve sebzelerden oluşuyor. Her gün 12 milyon ekmek çöpe atılıyor, bu da her 10 ekmekten birinin ziyan olduğu anlamına geliyor” dedi.

“İklim, tarım ticaretinin kaderi”

İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini vurguladı:

“En sıcak yazlar, en kurak mevsimler, ani yağışlar, seller ve orman yangınlarıyla dolu bir dönemdeyiz. Bu koşullar tarımın verimini ve kalitesini düşürüyor. İklim, bizim için her şey demek; tarım ticaretinin kaderi demek.”