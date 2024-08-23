İzmir'de yaz mevsimi boyunca süren aşırı sıcaklar, nihayet yağışla birlikte biraz olsun hafifliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, kentte 23 Ağustos Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda kısmi bir düşüş yaşanacak. Özellikle hafta sonu boyunca sıcaklıkların daha düşük seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

İzmir'de son günlerde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar, kent sakinlerini bunaltırken, Meteoroloji'den gelen yağış haberi bir rahatlama getirecek. 23 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Pazartesi günleri arasında sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar, sıcaklıkların bir nebze olsun düşmesine yol açacak. Ancak, yağışların kısa süreli olacağı ve sıcak havanın yeniden etkisini gösterebileceği de belirtiliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak yağışların özellikle kent merkezinde ve çevre ilçelerde etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların, yağışlar sırasında su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yağışların ardından nem oranının artacağı ve bunun da hissedilen sıcaklık üzerinde etkili olacağı kaydedildi.

İzmir'de haftalık hava durumu

Meteoroloji'nin İzmir için hazırladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlarla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece arasında düşmesi bekleniyor. Ancak, hafta ortasından itibaren yeniden yükselişe geçeceği öngörülüyor. İzmirli vatandaşların bu süreçte, hava durumunu yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

İzmir için 5 günlük hava durumu tahminleri;