Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşların taleplerine çözüm üretmeye devam ediyor. Adatepe Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine, eski demir fabrikasının yanında bulunan park, kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern bir görünüme kavuştu. Yenilenen park, bölge sakinlerinin kullanımına açıldı.

Vatandaşların taleplerine hızlı yanıt

Her fırsatta Buca’yı Bucalılarla birlikte yönetme vurgusu yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Adatepe Mahallesi'ne yaptığı ziyarette vatandaşların parkın yenilenmesi yönündeki taleplerini dikkate alarak harekete geçti. Eski demir fabrikası yanında bulunan park, kısa süre içinde baştan sona yenilendi. Başkan Duman, “Göreve gelirken kentimizi uzlaşı ve ortak akıl birlikteliği içinde yönetmeye talip olduk. Her sesi dinliyor, her talebe çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımız bizim başımızın tacı” dedi.

Parkta yapılan çalışmalar

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 2 bin 100 metrekarelik park yenilendi. İlk olarak park alanındaki kuru otlar temizlenerek yeşil alanın toprak yapısı iyileştirildi ve bitkilerin daha verimli büyümesi sağlandı. Basketbol sahasında ise kapsamlı bir bakım yapıldı; saha zemininden çevresindeki korkuluklara kadar her şey yenilendi. Ayrıca, basketbol potaları da modernize edildi. Parkın doğal yapısının korunması için özenle gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında yeni fidan ve çiçekler dikildi.

Başkan Duman’ın yaklaşımı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların önerilerini ve isteklerini yerinde dinleyerek, belediye çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirtti. Duman, "Uzun saatler çalışarak, Buca’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir emek veriyoruz. Halkın refahı ve mutluluğu için dinlenmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye ekledi.