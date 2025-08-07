Kars, Ardahan ve Artvin’de son günlerde hızla yayılan şap hastalığı, Ege Bölgesi’ni de tehdit ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Veteriner Hekim Selçuk Karakülçe, özellikle Ödemiş Hayvan Pazarı’nın Ege’nin en büyük hayvan transfer merkezi olduğunu hatırlatarak, “Pazarın kapatılması yeterli değil, nereden gelirse gelsin İzmir’e dışarıdan hayvan girişleri durdurulmalı” dedi.

İki hafta önce Kars, Ardahan ve Artvin’de başlayan salgın, bölgedeki hayvanları ciddi şekilde etkilerken, Tarım ve Orman Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmalar yapıyor. Ancak alınan önlemlerin yetersiz kaldığı ve salgının hızla yayıldığı iddiaları gündemde.

Şap hastalığının özellikle genç hayvanlarda ölümcül etkisi olduğunu vurgulayan Karakülçe, “İneklerde ayak, ağız ve memelerde yaralar oluşuyor. Hastalık hayvandan hayvana kolaylıkla bulaşıyor. Bu nedenle yayılmasının önlenmesi çok önemli” diye konuştu.

Aşılamaların etkinliğinin tartışmalı olduğuna da dikkat çeken Karakülçe, “Aşılar beklenen faydayı sağlamıyor, hatta bazı çiftliklerde hastalık aşı yapıldıktan sonra daha fazla yayılmış. Şap Enstitüsü’nde üretilen aşıların etkisizliği sorgulanmalı” ifadelerini kullandı.

"Tüm Ege'ye yayılabilir"

Ödemiş Hayvan Pazarı’nın bölgedeki hayvan hareketlerinin merkezi olduğunu belirten Karakülçe, “Ödemiş bizim ‘Hollanda’mızdır. Buraya Kars, Ardahan gibi Türkiye’nin hayvan ambarlarından çok sayıda hayvan getiriliyor. Bu pazar kapalı olsa bile hayvan hareketleri durdurulmazsa hastalık İzmir ve Ege’ye yayılır” dedi.

Ayrıca Karakülçe, İl Tarım Müdürlüğü’nün acilen İzmir sınırlarına dışarıdan hayvan girişini engellemesi gerektiğini söyledi. “Hayvan hareketleri tüm Türkiye’de durdurulmalı. Hastalık yerinde bastırılmalı, yayılması önlenmeli” çağrısında bulundu.

Karakülçe, yaşanan durumun liyakatsizlikten kaynaklandığını vurgulayarak, “Bakanlık deneyimli kadrolarını emekli etti, yerine liyakatsiz kişiler geldi. Bu yüzden salgın yönetilemiyor. 2025 yılında hala şap hastalığının konuşuluyor olması ülkemiz için büyük bir ayıp” dedi.

Son olarak, şap hastalığının üreticilere büyük maddi zarar verdiğini belirten Karakülçe, “Bu hastalık üreticinin yaklaşık 1,5 ayını heba ediyor. Maddi kayıp çok büyük. Tarım Bakanlığı ve ilgili birimler sorumluluklarını yerine getirerek salgını kontrol altına almalı” diye konuştu.

Ödemiş Hayvan Pazarı’nın ve genel olarak hayvan nakillerinin durdurulması, İzmir ve Ege Bölgesi’nde şap hastalığının yayılmasını engellemek için hayati önem taşıyor. Yetkililerin hızlı ve etkili önlemler alması bekleniyor.