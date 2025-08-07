

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde etkili olan kuraklıkla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Gürer, göletlerde ve derelerde su kalmadığını, ürün verimliliğinin düştüğünü ve yeraltı sularının kritik seviyelere indiğini belirtti. Kuraklığın hem tarımsal üretimi hem de kırsal yaşamı tehdit ettiğini vurgulayan Gürer, su kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Göletlerde su kalmadı, susuzluk yayılıyor

Gürer, yaptığı açıklamada köy ve kasaba ziyaretlerinde en çok dile getirilen sorunun susuzluk olduğunu ifade etti. “Göletlerde ve derelerde su kalmamış durumda. İçme suyu bile sorun haline gelmiş. İlk kez bu kadar yaygın bir su kriziyle karşı karşıyayız” diyen Gürer, kuru tarım yapılan alanlarda verimin ciddi oranda düştüğünü söyledi. Bir dönümde 200 kilo buğday alınan yerlerde bu verimin 80-100 kilograma kadar düştüğünü belirtti.

Dereler kurudu, kuyu suları 200 metreye indi

Niğde ve çevresindeki kuraklığın etkilerinin büyük olduğunu kaydeden Gürer, Toroslar’daki Ömerli Deresi’nin kuruduğunu yerinde tespit ettiklerini bildirdi. Gürer, “Geçmişte bu mevsimde az da olsa su akan derelerde artık tamamen kuruma görülüyor. Doğal kaynak sularında da azalma mevcut. Kuyu suları ise çok derine indi; 15-20 metreden çıkan su şimdi 200 metrede bile çıkmıyor” dedi.

Tarım ve içme suyu tehlike altında

Kuraklık sadece tarımsal üretimi değil, kırsal yaşamı da tehdit ediyor. Bazı köylerde içme suyu sıkıntılarının baş gösterdiğini belirten Gürer, mevcut göletlerin kuruduğunu, su olan bölgelerde ise göletin bulunmadığını ifade etti. Su planlamasının ciddi şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Gürer, baraj ve göletlerde kapalı sisteme geçilmesinin önemine dikkat çekti.

Vahşi sulama terk edilmeli, modern yöntemlere geçilmeli

Kuraklığın etkilerini azaltmak için su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının şart olduğunu ifade eden Gürer, “Vahşi sulama yöntemleri bırakılmalı, damlama ve yağmurlama sistemlerine geçilmelidir. Yeraltı su kaynakları daha modern tekniklerle kullanılmalı. Derelerde artık su kalmadı, bu tabloyu görüp önlem almamak mümkün değil” dedi.

Su krizine karşı su verimliliği artırılmalı

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu söyleyen Gürer, “Kuraklık artık ciddi bir tehdit. Tarımsal üretim zarar görüyor, içme suyu riski büyüyor. Yeraltı barajları yapılmadı, doğal kaynak suları denizlere akarken önlem alınmadı. Ülkemizde hâlâ yüzde 68 oranında salma (vahşi) sulama yapılıyor. Su verimliliği yüzde 51 seviyesinde. Hızla borulu kapalı sisteme geçilmeli ve su planlaması yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.