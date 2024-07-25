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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İzmir'e uyuşturucu madde taşındığı yönünde aldıkları istihbarat üzerine kapsamlı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, kent girişinde durdukları bir kamyonda gerçekleştirdikleri aramada, çelik kapılar içine gizlenmiş 62 kilo esrar buldu.

İzmir’de, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınmasının ardından gerçekleştirilen polis operasyon unda, bir kamyonda 62 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

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