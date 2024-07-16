İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda yeni EXPO alanı üzerine yapılan çalışmaları değerlendirdi. Tugay, Melez Çayı hattı boyunca yapılacak rekreasyon çalışmaları ile şehre yeni yeşil alanlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni EXPO alanı için hazırlıklar başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile düzenlenen toplantıda, Konak’ın ihtiyaç duyduğu projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda Kemeraltı yenileme alanı, Kemeraltı Aydınlatma Master Planı ve Kemeraltı Yüzme Havuzu projeleri detaylı olarak değerlendirildi.

Başkan Mutlu, Havra Sokağı ve İkiçeşmelik bölgelerinde yapılması gereken düzenlemelere değinerek, imar planı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında öncelikli alanları belirtti. Beştepeler ve Gürçeşme bölgelerinin dönüşümde öncelik taşıdığını vurgulayan Mutlu, Botanik EXPO’nun yapılacağı alanın bu bölgeye yakın olduğunu ifade etti.

Başkan Tugay'dan açıklamalar

Botanik EXPO 2027’nin düzenleneceği alanın değiştirileceğini belirten Başkan Tugay, mevcut alanın aktif rekreasyon alanı olarak kullanılmasının daha uygun olduğunu düşündüklerini söyledi. Tugay, "EXPO tamamen kendine özgü tasarımla o alanın kullanımını kısıtlıyor. Melez Çayı hattı boyunca yapılacak rekreasyon çalışmaları bu alanın en uygun kullanımı olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, EXPO için birkaç aday yer belirlediklerini ve 1 Eylül’e kadar kesin bir yer oluşturacaklarını belirtti. "O alanı kamulaştırarak rekreasyon alanına dönüştüreceğiz. Bu, kent merkezinde Kültürpark dışında insanlara yeşil alan bandı olacak bir yer sunacak" diye ekledi.