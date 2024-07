Fransız dünya starı Kylian Mbappe, Real Madrid ile sözleşme imzaladı. 80 bin taraftarın önünde imza töreni gerçekleştiren futbolcunun törenine Fransa efsanesi Zinedine Zidane da katıldı.

İmza töreninde konuşan Florentino Perez, Mbappe'yi şu cümlelerle çağırdı:

"Sevgili Madridliler, böylesine özel bir günde burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bir ay önce burada 15. Şampiyonlar Ligi zaferimizi kutladık. Bu kulüp evrenseldir. Dünyanın en sevilen kulübü. Hepimiz aynı değerlere sahibiz. Her zaman değerlerimizi, Di Stéfano, Gento, Kopa, Santamaría gibi efsanelerimizi takip etmeliyiz, hepsi Real Madrid'i yarattı. Her zaman, her sezon hayallerinizi gerçekleştirmek istiyoruz. Burası Real Madrid, kazanmaktan başka seçeneğimiz yok.

Biz bu stadyumda tarih yazdık. Bu stadyum dünyanın en iyi oyuncularını ağırlamaya devam edecek. En büyük efsanelerden biri bugün burada. Oyuncu ve teknik direktör olarak bizi çok mutlu etti. Hoş geldin Zinedine Zidane. Sevgili Zidane, yıllar önce Valdebebas'a küçük bir çocuğu davet etmiştin ve o burada.

Sevgili Kylian, evine hoş geldin, Santiago Bernabeu'ya hoş geldin. Hayalini gerçekleştirdiğin için tebrikler. Çocukken Real Madrid'e aşık olmuştun. 2012'de Zidane'ın seni Valdebebas'a davet ettiği o günü asla unutmayacağını biliyorum."

Beş yıllık sözleşme imzalandı

Marca'nın haberine göre Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki futbolcunun maaşı 15-20 milyon euro arasında olacak. İmza parası ise toplamda 50 milyon euro'yu bulacak.