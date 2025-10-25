İzmir’de kooperatif soruşturmasında ev hapsiyle tahliye edilen CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında savcılığın yaptığı itiraz mahkemece reddedildi. Böylece Aslanoğlu’nun ev hapsi kararı devam edecek.

Savcılık ev hapsine itiraz etmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ekim Pazartesi günü görülen duruşmada, Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmişti.

Aynı davada Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in ise ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedilmişti.

Mahkeme, itirazı reddetti

Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç’in ev hapsiyle tahliye edilmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Karar sonrası Aslanoğlu ev hapsinde kalmaya devam edecek.

Soruşturmanın detayları

Savcılığın itirazında, İzmir’in Karabağlar, Gaziemir ve Örnekköy bölgelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde “yolsuzluk ve usulsüzlük” iddialarına dikkat çekildi.

Dava kapsamında aralarında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu 65 sanık hakkında “kamu kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık” suçlaması yöneltiliyor.

13 Ekim 2025 tarihinde İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada üç sanığın tutukluluk hâli devam ederken, Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.