İzmir’de toplu ulaşımı kullanmak için zorunlu olan İzmirim Kart, toplu taşıma araçlarında geçerli olan bir ödeme sistemidir. Kartı alacaklar, yaygın satış noktalarından kolayca temin edebilirler. İşte detaylar:

İzmirim Kart nereden alınır?

İzmirim Kart’ı kent genelinde bulunan satış noktalarından veya ulaşım istasyonlarında yer alan dolum otomatlarından satın alabilirsiniz. Ayrıca, İzmirim Kart logosu bulunan bayilerde de kart satışı yapılmaktadır. Kart ücreti ödendikten sonra yüklematik cihazlarından bakiye yüklemesi yapılarak kullanılabilir. İzmirim Kart satış ve dolum noktaları, belediyenin internet sitesinde de listelenmiştir.

Kart ücreti ne kadar?

İzmirim Kart'ın satış fiyatı, güncel olarak 50 TL civarındadır. Öğrenci ve öğretmen kartlarının ise indirimli fiyatları mevcuttur. Kullan at Bilet35 seçenekleri de bulunmaktadır.

Nerelerde kullanılır?

İzmirim Kart, şehirdeki tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, vapur, metro, tramvay) geçerli olup, aynı zamanda belediye hizmetlerinde de kullanılmaktadır.

İzmirim Kart başvurusu yapmak için aşağıdaki merkezlere gidebilirsiniz:

Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü:

Cumhuriyet Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR Üçyol Kart Başvuru Merkezi:

Üçyol Metro İstasyonu Betonyol Çıkışı, Kılıç Reis Mah. İnönü Cad. No:188 C Konak/İzmir F.Altay Kart Başvuru Merkezi:

Üçkuyular Aktarma Merkezi Bahçelerarası Mah. Deniz Feneri Sok. No:2 Balçova/İzmir Bornova Kart Başvuru Merkezi:

Bornova Aktarma Merkezi Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 4A No:2 Bornova/İzmir Bostanlı Kart Başvuru Merkezi:

Bostanlı Hareket Merkezi Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostanlı Mah. No:41 Karşıyaka/İzmir Şirinyer Kart Başvuru Merkezi:

İnkilap Mah. Aydın Hat Boyu Cad. No:170 D Z-21 Şirinyer Buca/İzmir Konak Katlı Otopark Kart Başvuru Merkezi:

Milli Kütüphane Cad. No:41/B Z/2 35250 Konak İzmir İzmir Okul Yemeği Koalisyonu: Devlet çocukları tok yatırmalı Torbalı Kart Başvuru Merkezi:

Murat Bey Mahallesi Haluk Alpsü Bulvarı No:3 Torbalı/İzmir Menemen Kart Başvuru Merkezi:

Mermerli Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:119 Menemen/İzmir

Bu merkezlerden İzmirim Kart başvurusu yapabilir ve kartınızı alabilirsiniz.