İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Bornova’da anlamlı bir şekilde kutlandı. Törenlerde, Tunceli’de şehit olan askerler anılırken, çeşitli gösteriler ve etkinlikler, ulusun birlikteliği ve millî duyguları ön planda tutularak iptal edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin konuşması ve etkinlikler, hem hüzünlü hem de gururlu bir atmosfer sundu.

Törenlerin başlangıcı ve anma etkinlikleri

İzmir’in kurtuluşunun yıldönümünde ilk tören, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Kaymakamlık, Garnizon ve Bornova Belediyesi’nin çelenkleri, anıta saygı duruşu için konuldu. Törenin ardından, Belkahve’de yapılan ikinci etkinlik, İzmir’in kurtuluşunda tarihi bir öneme sahip olarak vurgulandı.

Şehitler anıldı, gösteriler iptal edildi

Bornova’da düzenlenen Belkahve törenine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tunceli’deki askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin anılması nedeniyle planlanan ritim grubu, zeybek ve vals gösterileri iptal edildi. Bu değişiklik, törenlerde yaşanan derin üzüntünün bir göstergesiydi.

Kuvayi Milliye destanı ve anı köşesi

Etkinlikte, bağımsızlık meşalesi yakıldı ve Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Hakan Taner Yıldırım, Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini okudu. Atatürk Anıtı önündeki törende, Bornovalıların bir araya getirerek oluşturdukları dev Türk Bayrağı sergilendi. Başkan Eşki ve protokol üyeleri, Ata Anı Evi’ni ziyaret ederek, 9 Eylül 1922’ye uzanan tarihî süreci ve döneme ait eşyaları inceledi.

Başkan Eşki’nin duygusal konuşması

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tunceli’de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi ve Türk milletinin yasını paylaştı. İzmir’in doğum gününde Atatürk’ün huzurunda olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Başkan Eşki, “Bu tören alanında sizlere hitap edebilmek benim için çok duygusal bir an, çok büyük bir onur” dedi.

Geleceğe umutla bakış

Başkan Eşki, 9 Eylül’ün sadece İzmir’in kurtuluşu değil, ulusun bir arada oldukça neler başarabileceğinin büyük bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, ülkenin bir daha kurtuluş savaşlarına ihtiyaç duymaması temennisinde bulunarak, tüm Anadolu halkını ve uluslararası destekçileri saygıyla selamladı.