İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları, iş dünyası temsilcilerinin anlamlı mesajlarıyla renklendi. 9 Eylül, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yanı sıra, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin de simgesi olarak öne çıkıyor. İş dünyası temsilcileri, bu özel günde İzmir’in gelişimine verdikleri katkıları ve kent için gelecekte yapacakları projeleri vurguladılar.

Gözde grubu: İzmir için daha çok çalışacağız

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir'in sağlık ve yapı sektöründeki gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Kalı, "9 Eylül, ülkemiz ve İzmir için büyük bir önem taşıyor. İzmir, yaşam kalitesi açısından önemli bir merkez. Gözde Grubu olarak kentin gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız" dedi. Tüm İzmirlilerin kurtuluş gününü kutladı.

Tanyer yapı: Kentimizin değerini biliyoruz

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, İzmir’in sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle dikkat çektiğini belirtti. Tanyer, "İzmir, sunduğu olanaklar ve güzellikleri ile hem yurt içinden hem de yurt dışından tercih edilen bir merkez. İnşaat sektörü açısından yapılacak daha çok iş var. İzmir'in güzelleşmesi için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

USKD: İzmir, güçlü kadın, güçlü gelecek demek

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan, İzmir'in çağdaş yapısı ve kadın hakları konusundaki duruşunu vurguladı. Alkan, "İzmir, kadınları el üstünde tutan ve güçlendiren bir kültüre sahip. Biz de kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. İzmir'in kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi: 9 Eylül önemli bir dönüm noktasıdır

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, 9 Eylül’ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kaşkaloğlu, "9 Eylül, sadece İzmir’in değil, Türk ulusunun da kurtuluşudur. Cumhuriyet'in temellerini atan Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle anıyor, 102. yılını coşku içinde kutluyorum" dedi.

Talatpaşa laboratuvarlar: İzmir için yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, İzmir’in sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Seven, "9 Eylül, Kurtuluş Savaşımızın son aşamasıdır ve İzmir’in gelişiminde kilit rol oynamıştır. Talatpaşa Laboratuvarlar olarak kentimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Kurtuluş gününü kutluyorum" dedi.