İzmir’de ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 7 ilçede su kesintisi uygulanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, Menemen Yahşelli’den gelen 2200’lük isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi 30 Ağustos 2025 saat 21.00’den 1 Eylül 2025 saat 05.00’e kadar sürecek. Toplam 32 saat boyunca su hizmeti verilemeyecek.

Kesintiden Etkilenecek İlçeler ve Bölgeler

Kesintiden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Karabağlar ve Menemen ilçeleri etkilenecek. Karabağlar’da ise özellikle Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Mali Yeciler, Basın Sitesi ve Bahçelievler mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Menemen’de 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik mahalleleri suya ulaşamayacak. Konak ilçesinde ise Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş bölgeleri kesintiden etkilenecek.

İZSU, vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediklerini belirtti. Yetkililer, arızanın giderilmesiyle birlikte suyun planlanan saatlerde tekrar verileceğini duyurdu.