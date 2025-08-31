Ödemiş’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, fener alayı ve ünlü sanatçı Dicle Olcay’ın konseriyle coşkulu bir şekilde kutlandı. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “30 Ağustos Zaferi'nin ruhunu benliğimizde taşımaya, Atatürk’ün izinden yürümeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Resmi Tören ve Fener Alayı

Kutlamalar sabah saatlerinde Hükümet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Akşam gerçekleştirilen fener alayı buluşma noktası da yine Hükümet Meydanı oldu. İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Ödemiş Belediyesi Bandosu eşliğinde Saraçoğlu Caddesi boyunca devam eden korteje, vatandaşlar balkonlarından ve iş yerlerinden alkışlarla destek verdi.

Başkan Turan’dan Anlamlı Mesaj

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ulus Meydanı’nda konser öncesinde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletine bağımsızlık ve çağdaş bir devlet kazandırdığını vurguladı. Turan, “Bugün tam bağımsız bir devlet olarak onurumuzla yaşıyorsak bunu 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz. Bu zaferin ruhunu her zaman benliğimizde taşımaya ve Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz ve bize bırakılan bu büyük mirası unutturmayacağız” dedi.

Dicle Olcay Coşkusu

Ödemişliler, konser alanında güçlü sesi ve sahne enerjisiyle Dicle Olcay’ın performansını dinleyerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Sanatçı, hem duygusal hem de hareketli parçalarıyla izleyenleri coştururken, konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kıral, Olcay’a çiçek takdim etti.

Etkinlik, Ödemiş’teki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına unutulmaz bir final yaptı.