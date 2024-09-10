İlkay Kıyak ile 'Hayatın İçinden' programının konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Tarihçi Yazar Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı oldu. Elmacı, İzmir’in 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili konuşarak, “İzmir’in kurtuluşu 30 Eylül zaferinden sonra geliyor. Zaferin sonrasında İzmir’in bütün dünya ülkelerinin basınının orada olduğu bir dönemdir. Zaferin sonrasından gelen İzmir’in kurtuluşu bütün Türkiye’de sevinçle karşılandı. İzmir, Ege ve ardından Türkiye’nin kurtuluşu diyebiliriz” dedi.

Büyük Taarruz ve İzmir’in kurtuluşu arasındaki bağlantıyı da aktaran Elmacı, “Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Taarruz'un öncesinde bir barış girişimi var. Atatürk her ne kadar zorunlu olmadıktan sonra savaşı bir cinayet gibi görse de bir asker olarak barışa bir son şans vermiş. Temmuzun başında en sevdiği arkadaşı Ali Fethi Okyar’ı batı ülkelerine görüşmek için başkentlere göndermiş. 26 Ağustos sonrası Büyük Taarruz'un sabah 5.30’da başlamasıyla birlikte gizli planlar ortaya konmuştur. Savaş kazanıldıktan sonra emir gereği İzmir’e gelinecek ama yol üzerinde bazı sıkıntılar var aslında bu sıkıntılardan bahsetmek lazım. Birçok yerde yangınlar çıkartılıyor. Manisa 8 Eylül ve 9 Eylül İzmir büyük bir yangına tutuluyor. 10 bin evin yandığı söyleniyor. İzmir kurtulduğunda gazeteciler buradaydı” ifadelerine yer verdi.