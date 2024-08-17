İzmir'in önde gelen siyasi liderleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde duygusal mesajlar paylaştı. Acı dolu hatıraları unutmayan liderler, gelecekte bu tür felaketlerin yaşanmaması için birlik çağrısında bulundular.

Duman: "Dirençli yapılar şart"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Marmara Depremi'nin yıldönümünde yaptığı açıklamada, kaybedilen hayatların acısını hala derinden hissettiklerini belirtti. Duman, "O en uzun 45 saniyede kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bir daha böylesine büyük acılar yaşamamak adına dirençli ve sağlam yapılara sahip olmak için hep birlikte hareket edip vatandaşlarımızın bir an evvel ev sahibi olması için garantörlük uygulamasına başlıyoruz. Böylece ev sahipleri ve müteahhitler arasında hızlı bir koordinasyon sağlayacağız" dedi.

Eşki: "Unutmadık, unutturmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "17 Ağustos 1999 #MarmaraDepremi'nin 25'inci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Unutmadık!" mesajını paylaştı.

Mutlu: "Deprem bilinci için çalışmaya devam edeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, acıların unutulmadığını vurguladı. Mutlu, "Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 25 yıla rağmen yaşattığı acıları hiç unutmadık. 17 Ağustos, 30 Ekim, 6 Şubat’ta yaşanan acıların tekrarlanmaması adına dirençli kentler yaratmak ve deprem bilinci oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Deprem dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yıldız: "Bazı acılar hiç unutulmaz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da anma mesajında, "Bazı acılar hiç unutulmaz... 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kınay: "Sesimi duyan var mı!"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan kayıpları ve acıları dile getirerek, "Sesimi Duyan Var mı! 25 yıl oldu... Resmi açıklamalara göre: 17.480 kişi öldü, 23.780 kişi yaralandı. 285.000’in üzerinde konut, 42.000’in üzerinde işyeri zarar gördü. 133.683 bina yıkıldı. Binlerce hayat, anılar, umutlar, gelecek, 45 saniyede yok oldu... Büyük acının 25. yılında, geçen sene yaşadığımız 6 Şubat Depremi ile hepimiz bir kez daha enkaz altında kaldık… Bilimden, mühendislikten, planlamadan, liyakattan, kamu ve doğa yararından uzak rant politikalarının sonuçlarıyla afete dönüşen hayatımızda, kayıpları yaşamaya, bedelini ağır ödemeye devam ediyoruz... Biz sebepleri, sonuçları, sorumluları hiç UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ... Acıları bir daha yaşamamak için; sağlıklı, dirençli, yaşanabilir kentlerde insanca yaşam için mücadeleye vazgeçmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Önal: "Bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ediyorum"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirtti. Önal, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bir daha böyle acılar yaşamamayı temenni ediyorum" dedi.

Bu duygu dolu mesajlar, 25 yıl önce yaşanan ve hafızalardan silinmeyen Marmara Depremi'nin acısını bir kez daha hatırlattı. İzmir'in belediye başkanları, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için dayanıklı yapılar ve deprem bilinci oluşturma konusunda kararlılıklarını ifade ettiler.