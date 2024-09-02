Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Af gündemimizde yok"

Tekin, "Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok" dedi.

"Kitap fiyatlarıyla ilgili yaptırım uyguluyoruz"

Tekin şunları kaydetti:

-Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.

Öğretmen atamaları

Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız.