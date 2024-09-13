EGEÇEP Hukuk Komisyonu üyesi Arif Ali Cangı 2017 yılında Turanlar AŞ’nin projesi için verilmiş olan ÇED olumlu kararı ile bugünkü projenin yürütülmekte olduğunu, EKOVAR şirketinin yapacağı çalışmanın çevreye olumsuz etkilerinin denetim dışı bırakılmış olduğunu belirtti.

Bu iki projenin tamamen farklı uygulamalar içerdiğine dikkat çeken Cangı, mevcut projede radyoaktif atığın ayıklanması ve temizlenmesi sürecinin çevre ve insan sağlığına telafisi imkânsız zararlar verebileceğini, bunun “kaş yapalım derken göz çıkarmak” sonucu doğurabileceğini kaydetti. Cangı’ya göre EKOVAR şirketinin projesinin ÇED sürecinden muaf tutulması yeni soruları ve şüpheleri de beraberinde getiriyor.

Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) daha önce bu radyoaktif atıkların hangi yöntemlerle bertaraf edileceği ve kirliliğin yayılmasını önlemek ve radyasyondan korunmak için nasıl önlemlerin alınacağı konusunda EGEÇEP’in bilgi edinme başvurusunu reddetmiş, ancak mahkeme kararıyla bir bilgilendirme yazısı paylaştı.

NDK’nın yazısını değerlendiren kimya mühendisi Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu, radyolojik kirli atık yönetiminin 2014 yılından itibaren doğru projelendirilmediği, uygulanmadığı, izlenmediği ve denetlenmediği, bizzat NDK tarafından yapılan “sahada bir takım temizleme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, ancak saha tamamen temizlenememiştir” açıklamasının, geç de olsa bu olgunun bir kanıtı ve itirafı niteliğinde olduğu görüşünü verdi.