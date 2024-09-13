Geçtiğimiz Çarşamba günü İzmir'in merkezi noktalarına inşa edilen Modüler Sistem Tuvaletlerinin üzerine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 4736 Sayılı Kanun’un 1. Fıkrası gerekirce, "65 yaş kartları, engelli kartları, gazi ve yakın kartları 10 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersizdir" yazıları asılmıştı. Bu düzenleme, söz konusu elektronik kart sahiplerinin ücretsiz çalışmasını engellemiş ve kent genelinde büyük bir tepki yaratmıştı. TSD Üyeleri, bu haksız uygulamalara karşı birleşti.

TSD'den hızlı müdahale

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Çarşamba günü düzenlenen ikinci oturumda, önceki kararın aksine önemli bir farklı imza attı. Meclis, "Şehit yakınları, Gazi, Öğrenci, 65 yaş üstü, yüzde 40 ve daha üstü oranda engelli vatandaşlarımızın Modüler Sistem Tuvalet ve Bebek bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanılması" yönündeki önergeyi oybirliği ile kabul etti. Kararla birlikte, tuvaletlerin üzerindeki yasaklama ve uyarı yazıları kaldırıldı. Yeni düzenleme, 65 yaş üstü, gaziler, yüzde 40 ve üzeri engelliler, şehit yakınları ve oradaki tuvaletleri ücretsiz kullanma parası sağladı. Ancak önceki kararda yer alan 'gazi yakınları' bölgesinin son kararda bulunmaması TSD'nin dikkatinden kaçmadı ve hızlı bir tepkiyle karşıladı.

Mücadeleye katkı sunanlara teşekkür

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) İzmir Şubesi Üyeleri, belediyeye tekerlekli sandalyeleriyle giderek bu karara tepkilerini dile getirdi ve dilekçelerini sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine hızlı bir şekilde birleştirme sorununu düzeltti. TSD İzmir, belediyenin bu hızlı ilerlemesinden dolayı yaygınlaştığını belirterek, "Belediyenin sitesinde yayınlanan sorunların düzeltildiği bilgileri hepimizi mutlu etti. TSD İzmir ailesi olarak bu haklı gururu yaşadık. Mevzuatının meclis kararı almanın gerçekleştiğinden dolayı tüm parti gruplarını çalıştırarak, 11 Eylül 2024 tarihinde bu karar oybirliği ile meclisimizden geçti. Bu mücadelemizde öncelikle yönetim kurulumuza, Üyelerimize teşekkür ederken, ertelemeden alan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve meclis Üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Dernek yönetimi ve üyeleri, bu süreçte camianın bazı kesimlerinden gelen eleştirilerinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu mücadeleyi veriyor, camianın içinden bazı dostların destek vermek yerine eleştiri yapmaları, dedikodu yapmaları geçmişte üzmüştü. Unutmayalım ki, eğer engellilerin durması engelleri aşmak için bir arada durmayı başaramıyorsak İzmir'deki engellerin kalkması mümkün değildir. Engelli dostlarımız adına mücadele edenlere destek verilmedi, dedikodu yapmak, kişinin kendisi bir şey yapmadığının ve üretmediğinin olmasın. Gelin bir arada duralım, çalışanları alkışlayalım ve İzmir'deki engelleri birlikte kaldıralım" şeklinde bir açıklama yaptı.