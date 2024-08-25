İzmir'in Dezavantajlı Bölgelerinde Yaşayanlar Denizle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ekonomik koşullar nedeniyle denize gitmekte güçlük çeken kadın ve çocuklarını Selçuk Pamucak Sahili’nde bir araya getirdi. Etkinlik, kadınların ve çocukların denizle buluşmasını sağlarken, sosyal hizmet uzmanları tarafından organize edildi.

Deniz etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen deniz etkinliği, kentin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadın ve çocuklar için büyük bir fırsat sundu. Etkinlik kapsamında, Tarihi Havagazı Fabrikası’ndan otobüslerle alınan 95 kadın ve çocuk, Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri’ne götürüldü. Gün boyunca denizin ve pikniğin tadını çıkaran katılımcılar, belediyenin sunduğu ikramlarla keyifli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Denize erişim imkânı olmayan kadınları, çocuklarıyla birlikte denizle buluşturmayı hedefledik. Bu tür etkinlikler sayesinde denize hiç gitmemiş veya çok az gitmiş kadınları denizle tanıştırıyoruz” dedi.

Kadınlardan yoğun ilgi ve memnuniyet

Etkinliğe katılan kadınlar, bu tür sosyal projeler sayesinde denize erişim imkânı bulduklarını belirtti. Gamze Aykut, 4,5 yaşındaki oğlu Asil Robin ile katıldığı etkinlik hakkında, “Çok eğlenceli bir gezi oldu. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu fırsat için çok teşekkür ederiz” dedi. Kübra Altın ise etkinliği sosyal medya üzerinden öğrendiğini ve çok memnun kaldığını ifade etti: “Günümüz şartlarında denize gitmek artık pek mümkün değil. Belediyenin bu tür etkinlikler düzenlemesi çok anlamlı.”

“Denize gitmek artık lüks olmuştu”

Ekonomik zorluklar nedeniyle denize gitmenin zorlaştığını belirten Nermin Batık ve Hüner Cevizci, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinliğini çok değerli bulduklarını dile getirdi. Nermin Batık, “Denize sık sık gidemiyoruz. Bu tür fırsatları değerlendirmek bizim için çok önemli” diye konuştu. Hüner Cevizci ise belediye çalışanlarına ve Başkan Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletti.

Sosyal medya üzerinden duyurular

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, düzenledikleri deniz etkinliklerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor. Etkinliklere katılmak isteyenler, izbb_kadin Instagram adresi üzerinden veya belirtilen telefon numaralarından detaylı bilgi alabiliyor.