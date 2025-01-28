İzmir'in tanınan televizyon sunucusu Erhan Önel, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yerel medya, bu acı kaybı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Peki Erhan Önel kimdir? Erhan Önel neden vefat etti? İşte ayrıntılar...

Erhan Önel kimdir?

Kanal 1'de sunduğu yarışma programları ve Ege TV’deki gezi programları ile İzmir'de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Erhan Önel, İzmir televizyonunun en tanınan isimlerinden biriydi. Doğma büyüme İzmirli olduğu bilinen Önel, ayrıca Ege Telgraf TV’de program yapımcılığı yaptı. İzmir'in önemli etkinliklerinde sunuculuk görevini üstlenen Önel, mesleki kariyerinde büyük başarılara imza atmıştı. Ayrıca sunuculuk ve diksiyon eğitimleri de veren Önel, yeni nesil gazetecilere de ilham oldu.

Erhan Önel neden vefat etti?

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Önel'in, Kovid-19 pandemisi sırasında hastalığı ağır geçirdiği ve bu süreçte hastanede uzun süre tedavi gördüğü biliniyordu.

Sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Erhan Önel’in vefatı, meslektaşları ve İzmir halkı arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önel, İzmir’in televizyon dünyasında özel bir yere sahipti.