TÜİK’in hazırladığı son verilere göre İzmir’de hanehalklarının sosyoekonomik dağılımı netleşti. Kentteki hanehalklarının yalnızca yüzde 1,2’si en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken, yüzde 15’i en alt seviyede yaşam mücadelesi veriyor.

Araştırmaya göre İzmir’in en zengin ilçesi 164 puanla Güzelbahçe olarak kaydedilirken, en yoksul ilçesi 100 puanla Kiraz oldu. Kent genelinde üst ve alt seviyeler arasındaki fark, ekonomik dengesizlikleri gözler önüne seriyor.

TÜİK verileri, İzmir’deki hanehalklarının sosyoekonomik dağılımını şöyle ortaya koydu:

En üst seviye: %1,2

Üst seviye: %12,4

Üst altı seviye: %17,6

Üst orta seviye: %18,8

Alt orta seviye: %17,8

Alt seviye: %17,1

En alt seviye: %15,0

Veriler, İzmir’de gelir dağılımında ciddi farklılıkların bulunduğunu ve bazı ilçelerde yaşam standartlarının diğerlerine göre oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. Güzelbahçe, yüksek gelir ve yaşam kalitesiyle öne çıkarken, Kiraz ilçesi düşük puanla dikkat çekiyor.

Bu tablo, kentte sosyal ve ekonomik politikaların önemini bir kez daha gündeme taşıyor ve yerel yönetimlerin, eşitlikçi hizmet ve destek projelerini önceliklendirmesi gerektiğini gösteriyor.