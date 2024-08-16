Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni kararname ile bazı illerin valileri, emniyet genel müdürü ve emniyet il müdürlerinin görev yerlerinde değişiklikler yapıldı. İzmir’in eski valisi Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olarak atanarak yeni görevine başladı.

Bursa’nın Yeni Valisi: Erol Ayyıldız

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, artık Bursa’nın yeni valisi olarak görev yapacak. İzmir’de 2016-2020 yılları arasında vali olarak görev yapan Ayyıldız, kentteki sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kesimlerle kurduğu yakın diyalogla tanınıyordu. Görev süresi boyunca valilik makam kapısını herkese açık tutarak, tüm görüşmeleri bizzat kendisi yapmasıyla bilinen Ayyıldız’ın bu iletişim yöntemi mülki idareciler arasında örnek olarak gösteriliyordu.