Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Kuyu-16" operasyonunda, Elazığ merkezli organize suç örgütüne büyük bir darbe indirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün elebaşı Ahmet Gülbasan’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yargılanacaklar

13 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, yağma, silahlı tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde kullanımı, suç üstlenme ve azmettirme suçlarından aranan şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslar arasında arabuluculuk yaparak, baskı, cebir ve tehdit yoluyla sorunları çözmeye çalıştıkları tespit edildi.

Silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda fişek, bir miktar esrar ve sentetik ecza maddeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şahıstan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.