İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin ekonomik ve altyapı yatırımlarının hız kazanması amacıyla Ankara’da önemli bir temas gerçekleştirdi. Tugay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun süredir onay bekleyen 8 farklı kredi dosyasını gündeme taşıdı.

Görüşmede Başkan Tugay’a, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti. Zirvede, İzmir’in büyük ölçekli projeleri için gerekli finansman kaynaklarının sağlanması, belediyenin ekonomik hareket alanının genişletilmesi ve kent genelindeki yatırımların hızlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek’in, yaklaşık bir yıldır beklemede olan kredi onaylarına olumlu baktığı ve sürecin hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlar vergisi borçlarına ilişkin vade süresinin 6 aydan 12 aya çıkarıldığı bildirildi.

İnan Şimşek'e teşekkür etti

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, " Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’i, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. Mehmet Kasapoğlu, İzmir İl Başkanımız Sn. Bilal Saygılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay ile birlikte ziyaret ettik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’e nazik ev sahipliği ve İzmir'imize gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verimli görüşme gerçekleştirdik"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’i; Genel Sekreterimiz, İzmir Milletvekilimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sn. Dr. Mehmet Kasapoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Cemil Tugay ile birlikte ziyaret ettik. Şehrimizin önceliklerini ve ihtiyaçlarını istişare ettiğimiz verimli görüşme gerçekleştirdik. Sn. Bakanımız Mehmet Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir’imize gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.