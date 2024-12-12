Denizli'nin Çivril ilçesinde sahte evliliklerle damat adaylarını ve ailelerini hedef alan dolandırıcılık şebekesi, jandarmanın operasyonuyla yakayı ele verdi. Üç şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay nasıl ortaya çıktı?

Çivril ilçesine bağlı Yahyalı Mahallesi'nde yaşanan dolandırıcılık, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına taşındı. Evlilik hayaliyle G.S. ile evlenen H.Ö., düğünden bir gün sonra eşinin para ve takılarla kaçtığını fark edince programa başvurdu. Olayın ardından birçok mağdur aynı şekilde dolandırıldıklarını belirterek programa katıldı. Denizli, Konya ve Afyon gibi farklı illerden mağdurların artmasıyla, büyük bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı.

Şebekenin yöntemleri deşifre edildi

Şebeke üyeleri, sahte düğünlerle damat adaylarını hedef aldı. Gelin rolündeki Gülden S., annesi olarak tanıtılan Hatice P. ve baba veya dayı rolündeki Murat Y., düğünlerde ailelerden para ve takı topladı. Ayrıca, mağdurların eş bulmak için aracılara da ödeme yaptığı öğrenildi. Şebekenin damat adayları ve ailelerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

3 kişi tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, şebeke üyeleri Gülden S., Hatice P. ve Murat Y., Çivril’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.