İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç müzisyenlerin hayallerini desteklemek için Kültürpark’ta Celal Atik Spor Salonu’nda ücretsiz bir ses stüdyosu kuruyor.
Genç müzisyenler için büyük fırsat
İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin müzik kariyerlerini desteklemek amacıyla Kültürpark’ta ücretsiz bir ses stüdyosu kuruyor. Celal Atik Spor Salonu içinde yer alacak stüdyo, kısa süre içinde hizmete girecek.
Başkan Dr. Cemil Tugay, gençlere fırsat eşitliği yaratmak amacıyla ilkini Karşıyaka Belediyesi döneminde hayata geçirdiği uygulamanın ikincisini İzmir genelinde başlatıyor.
Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürü Ali Evren Şendur’un verdiği bilgilere göre:
-
Stüdyo 260 metrekare büyüklüğünde.
-
İçerisinde prova odası, vokal kayıt odası, ana kayıt odası ve mix odası bulunuyor.
-
Ses geçirmez duvar, tavan, kapı ve pencereler ile bina stüdyo standartlarına uygun hale getirildi.
-
İklimlendirme sistemi kuruldu ve zemin kaplamaları tamamlandı.
-
Son aşamada, odalardaki akustik düzenlemeler devam ediyor.
Gençler ücretsiz kullanacak
Yeni stüdyo, müzik kariyerini geliştirmek isteyen tüm gençlere ücretsiz olarak hizmet verecek. Prova, kayıt ve mix olanaklarıyla gençler, hayallerini özgürce hayata geçirebilecek.