Milas ve Marmaris’te düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da 120 göçmen yakalandı
Muğla’nın Milas ve Marmaris ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 120 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı.
Milas ilçesi Kazıklı Koyu’nda kara üzerinde tespit edilen 74 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenlerden 33’ü çocuk.
Marmaris açıklarında ise Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 can salında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu grubun 18’i çocuk.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.