Bu listeye Türkiye’den bir lezzet de girmeyi başardı. Ülkemizde sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olarak bilinen ve 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bu hamur işi, uluslararası arenada da dikkat çekti. İşte, listeye giren hamur işlerinden Türkiye'nin gurur kaynağı ve dünyanın en lezzetli hamur işleri...

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DÜNYANIN EN İYİ HAMUR İŞLERİ
1- Bolani, Afghanistan

Ekran Resmi 2024 09 07 14.45.00

2- Luchi, Bangladeş

Ekran Resmi 2024 09 07 14.44.54

3- Pão de queijo, Brezilya

Ekran Resmi 2024 09 07 14.45.05

4- Montreal bageli, Kanada
5- Marraqueta, Şili
6- Shaobing, Çin 
7- Pan Cubano, Küba 
8- Pupusas, El Salvador 
9- Injera, Etiyopya 
10- Baget, Fransa
19- Simit, Türkiye
 

Editör: Sezin Türkyılmaz