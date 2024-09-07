Bu listeye Türkiye’den bir lezzet de girmeyi başardı. Ülkemizde sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olarak bilinen ve 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bu hamur işi, uluslararası arenada da dikkat çekti. İşte, listeye giren hamur işlerinden Türkiye'nin gurur kaynağı ve dünyanın en lezzetli hamur işleri...

DÜNYANIN EN İYİ HAMUR İŞLERİ

1- Bolani, Afghanistan

2- Luchi, Bangladeş

3- Pão de queijo, Brezilya

4- Montreal bageli, Kanada

5- Marraqueta, Şili

6- Shaobing, Çin

7- Pan Cubano, Küba

8- Pupusas, El Salvador

9- Injera, Etiyopya

10- Baget, Fransa

19- Simit, Türkiye

