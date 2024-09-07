Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini daha etkin bir şekilde takip etmek ve müfredatın uygulanmasında okullar arasında birlik sağlamak amacıyla, geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirme kararı aldı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplamda 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu sınavlar, daha önceki uygulamalara göre daha geniş bir çerçevede ele alınacak.

Olumlu sonuçlar alındı

Geçen yıl, Resmî Gazete'de yayımlanan "Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yeni esaslar belirlenmişti. İlk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan ortak sınavlarda, açık uçlu sorulara da yer verilmişti. Yaklaşık 5 milyon öğrencinin verdiği cevaplar, dijital ortamda 4 bin öğretmen tarafından değerlendirildi. Bu yeni sistemin başarılı sonuçlar vermesi, ortak sınavlarda açık uçlu soruların sayısının artırılmasını gündeme getirdi.

Öğrenci gelişimini izleme

Açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu anlama düzeylerini belirlemenin yanı sıra, öğretmenlerin sınıf içindeki gelişim takibini de kolaylaştırdı. Öğrencilere yönelik yapılan gözlemler sonucunda, olumlu geri dönüşler elde edildi. Bakanlık, yapılan bu uygulamaların sürekli olarak yerinde gözlemlendiğini ve öğretmenler odası buluşmaları ile öğretmenlerden ve yöneticilerden ortak sınavlar hakkında olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Bu geri dönüşler, ortak sınavların daha geniş bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlar alındı.

Değerlendirme ve geri bildirim

2024-2025 eğitim öğretim yılı ölçme ve değerlendirme uygulamaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun şekilde gerçekleştirilecek. İlkokullarda, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerinin takibi amacıyla geliştirici değerlendirme araçları kullanılacak. Ayrıca, öğrenci gelişim dosyası uygulaması ile öğrencilerin öğrenme süreçleri yönetilecek. Öğrencilerin, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi sağlanacak.

Dil sınavları ise yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Öğrencilere geri bildirim sağlanarak öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenecek.

Sınav Tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

-1. Dönem 1. Sınavlar: 30 Ekim - 8 Kasım 2024

-1. Dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025

-2. Dönem 1. Sınavlar: 17 - 28 Mart 2025

-2. Dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025

Öğrencilerin, toplu listelerinin yayımlanmayacağı, okullar arasında karşılaştırmalı veri çıkarılmayacağı da vurgulandı. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, öğrencilerin gelişim süreçlerinin nasıl şekilleneceği ve eğitim kalitesinin nasıl artırılacağı merak ediliyor.