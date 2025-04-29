İzmir'de 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplamda 27 bin 882 idari para cezası kesildi. En fazla ceza, cep telefonu kullanımı ve hız ihlali nedeniyle yazıldı. Diğer ihlaller arasında alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri takmama gibi suçlar öne çıkarken, toplamda 2382 ceza koruma başlığı kullanmamak ve 582 ceza alkollü araç kullanmak nedeniyle kesildi.

İzmir trafik denetimlerinin detayları

İzmir Trafik Birimleri tarafından 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, hız ihlali en yaygın suç olarak kaydedildi. 7376 ceza ile hız ihlali, trafik güvenliği açısından önemli bir sorun teşkil ederken, cep telefonu kullanma (10.714 ceza) ve kırmızı ışık ihlali de sıklıkla karşılaşılan suçlar arasında yer aldı.

Diğer ihlaller

Emniyet kemeri takmamak: 3.823 ceza

Koruma başlığı kullanmamak: 2.382 ceza

Alkollü araç kullanma: 582 ceza

Toplam trafik cezası

Toplamda 27 bin 882 adet idari para cezası kesildi.