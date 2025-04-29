Benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahiplerinin ve tüketicilerin günlük harcamalarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. İşte Muğla'daki ilçelere göre güncel akaryakıt fiyatları...

Muğla'daki güncel akaryakıt fiyatları (29 Nisan 2025)

İlçe Kurşunsuz Benzin (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) TPGaz (TL/Lt) Muğla 46,61 46,98 27,04 Bodrum 46,60 46,97 27,04 Dalaman 46,73 47,10 27,04 Datça 46,63 47,00 27,04 Fethiye 46,75 47,12 27,04 Kavaklıdere 46,59 46,96 27,04 Köyceğiz 46,61 46,98 27,04 Marmaris 46,61 46,98 27,04 Milas 46,61 46,98 27,04 Ortaca 46,61 46,98 27,04 Seydikemer 46,84 47,21 27,04 Ula 46,59 46,96 27,04 Yatağan 46,58 46,95 27,04

Akaryakıt fiyatları neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, dünya genelindeki petrol fiyatlarına, döviz kurlarına, yerel vergi düzenlemelerine ve arz-talep dengesine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve dünya çapında yaşanan jeopolitik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

Fiyatlar neden farklılık gösteriyor?

Muğla'nın ilçelerinde akaryakıt fiyatları genellikle benzer olsa da, fiyatlar yerel dağıtım ve satış noktalarına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Özellikle turizm bölgelerinde yoğun sezonlar öncesi fiyatlar artış gösterebilmektedir.

🔍 Önemli Not: Akaryakıt fiyatları, çeşitli sebeplerle günlük olarak değişebilmektedir. Fiyatları kontrol etmek için yerel akaryakıt istasyonlarına başvurmak gereklidir.