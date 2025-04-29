İzmir'in Haftalık Trafik Raporu Açıklandı Gündüz Kazalarında Artış!

İzmir'de 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan yaralanmalı trafik kazalarının %38'i yandan çarpma, %17'si kavşak ihlali ve %11'i arkadan çarpma sonucu oluştu.

İzmir'de 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan yaralanmalı trafik kazalarının büyük bir kısmı ihlal ve dikkatsizliklerden kaynaklandı. Trafik birimlerinden alınan verilere göre, kazaların %69'u gündüz saatlerinde meydana gelirken, %31'i gece saatlerinde yaşandı. Kavşak ihlali, ışık ihlali ve arkadan çarpma gibi sebepler öne çıkarken, yandan çarpma kazalarının oranı ise %38 olarak kaydedildi.

Trafik ihlalleri ve kazaların dağılımı

İzmir'de yaşanan yaralanmalı trafik kazalarına dair detaylı veriler incelendiğinde, en fazla karşılaşılan ihlal türleri arasında %17 kavşak ihlali ve %11 arkadan çarpma bulunuyor. Işık ihlali ise %2'lik bir oranla en düşük ihlal türü olarak dikkat çekti.

Yandan çarpma ve yaya kazaları

Kazaların %38'ini oluşturan yandan çarpma olayları, dikkatsiz sürüş ve yetersiz hız kontrolü ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca, yaya kazalarının oranı %23 iken, motosiklet kazaları ise %58 oranında bir artış gösterdi.

Gece ve gündüz trafik kazaları

Gece saatlerinde yaşanan kazalar %31 gibi bir oranda kaydedilirken, gündüz saatlerinde meydana gelen kazaların oranı ise %69 ile oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda.