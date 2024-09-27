Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in hava kirliliği raporunu açıkladı. Sanayi faaliyetlerinden ısınmaya kadar pek çok faktörün etkisiyle İzmir’in ilçelerinde yüksek seviyelerde hava kirliliği tespit edildi. Aliağa, Bornova, Karabağlar gibi bölgeler, kirlilikte başı çekerken, şehir genelinde endişe verici sonuçlar gözlemleniyor.

Gemi söküm ve sanayi kirliliğinin merkezi

Aliağa, İzmir’in en kirli bölgesi olarak raporda öne çıkıyor. Özellikle gemi söküm işlemleri, bu ilçede ciddi hava kirliliği yaratıyor. Sanayi tesislerinin de yoğun olarak yer aldığı Aliağa, çevreye zararlı gazların en fazla salındığı yerlerden biri. Bu durum, bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkiliyor ve halk sağlığı açısından risk oluşturuyor.

İl merkezindeki en kirli bölge

Bornova, İzmir il merkezindeki en kirli hava seviyesine sahip ilçelerden biri. Yoğun trafik ve yerleşim alanlarındaki ısınma faaliyetleri, bu bölgede hava kalitesinin hızla düşmesine neden oluyor. Bakanlığın raporuna göre Bornova, özellikle kış aylarında tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği ile dikkat çekiyor.

Isınma kaynaklı hava kirliliği

İzmir’in yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Karabağlar, özellikle kış aylarında ısınma kaynaklı hava kirliliği ile karşı karşıya. Raporda, bu ilçede ısınma sistemlerinden kaynaklanan kirliliğin en yüksek seviyede olduğu belirtiliyor. Katı yakıt kullanımı ve eski yapılaşmanın etkisi, kış aylarında Karabağlar’ın hava kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor.

140 gün kirli hava

İzmir’in en popüler ilçelerinden biri olan Karşıyaka, yıl boyunca 140 gün boyunca hava kirliliği tespit edilen bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Yoğun yerleşim, sanayi ve trafik gibi faktörler, bu ilçede hava kirliliğinin yılın büyük kısmında sürekli olarak yüksek seviyelerde olmasına neden oluyor.

Sanayi kaynaklı kirlilik

Menemen, hem yaz hem kış aylarında hava kirliliğinin en fazla görüldüğü ilçelerden biri olarak öne çıkıyor. Yoğun sanayi kuruluşlarının etkisiyle yıl boyunca hava kalitesinin düşük seviyelerde seyrettiği bu bölgede, özellikle sanayi tesislerinin emisyonları hava kirliliğinin ana kaynağı olarak belirtiliyor.

Sanayinin yoğun olduğu bölgeler

Torbalı ve Kemalpaşa da İzmir’in sanayi yoğunluğu sebebiyle yüksek hava kirliliği ölçülen bölgeleri arasında yer alıyor. Özellikle Torbalı, yıl boyunca süregelen sanayi faaliyetleri ile dikkat çekerken, Kemalpaşa ise kış ve ilkbahar aylarında hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı ilçelerden biri olarak raporda yer alıyor.

Ödemiş, özellikle kış aylarında tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği ile dikkat çekiyor. Bakanlığın verilerine göre Ödemiş’te kış mevsiminde 84 gün boyunca hava kirliliği tespit edildi.