Sivasspor, Kadın Tribününe Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın Ismini Verdi

Sivasspor Kulübü, ülkemizin güvenliği ve huzuru için canını feda eden Şeyda Yılmaz’ın adını yaşatmak adına önemli bir karar aldı. İstanbul Ümraniye’de görev başında şehit olan Sivaslı polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adı, Sivas 4 Eylül Stadı'nda bulunan bayan tribününe verildi. Kulüp, bu adımla kahraman şehitlerimize olan minnetini gösterirken, Şeyda Yılmaz’ın hatırasını onurlandırdı.

İsmi stadyumda yaşatılacak

Sivasspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada, İstanbul Ümraniye’de görev başında şehit olan Şeyda Yılmaz’ın anısının Sivas 4 Eylül Stadı’nda yaşatılacağını duyurdu. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz, ülkemizin güvenliği için mücadele eden kahramanlarımızdan biriydi. Canını feda ederek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruma görevini üstlenmişti. Bizler de Sivasspor olarak, bu kahramanlığı unutmayacak ve onun ismini tribünümüzde yaşatacağız. Bu karar, milletimizin ve kulübümüzün şehitlerimize duyduğu minnetin bir nişanesi olarak tarihe geçecek.”

Sivas’ın tribünlerinde anılacak

Sivas’ın ilk bayan şehidi Şeyda Yılmaz’ın adını yaşatma kararı, kulüp tarafından büyük bir onur kaynağı olarak değerlendirildi. Sivasspor Kulübü, bu kararın sadece Sivas ve Sivasspor camiası için değil, tüm Türkiye için bir gurur vesilesi olduğunu belirtti. Şeyda Yılmaz’ın kahramanlığının, bu tribünde binlerce taraftarla birlikte anılacağı ve her maçta yaşatılacağı açıklandı. Kulüp, ayrıca Yılmaz’ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, "Şehitlerimizin hatırası sonsuza dek kalbimizde yer alacak" dedi.

Sivasspor’dan minnet ve saygı mesajı

Sivasspor Kulübü’nün bu anlamlı jesti, şehitlere duyulan minnetin somut bir örneği oldu. Kulüp, "Şeyda Yılmaz’ın adını ve kahramanlığını şehrimizin en büyük spor arenasında yaşatmak, şehitlerimize olan sonsuz minnetimizin göstergesidir" ifadelerini kullanarak, bu kararın milletimizin şehitlerine verdiği değerin simgesi olacağını vurguladı.