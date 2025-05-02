İzmir’in Hıdırellez Ateşi Kültürpark’ta Yakılacak!

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Konak Ege Mahallesi’nde saat 21.00’de Romanstar Deniz, Bayındır Çırpı’da ise yine saat 21.00’de İzmirli Birol sahne alacak.

Kültürpark dışında da Hıdırellez coşkusu yaşanacak.

Kutlamaların en coşkulu anlarından biri olan Hıdırellez Ateşi, saat 22.30’da Atlas Pavyonu yanında yakılacak. Ateşin etrafında Roman Ateşi Dans Grubu özel bir performans sergileyecek.

Ana sahnede ise saat 19.00’da Çılgın Cemal, 20.00’de Tepecik Müzisyenler Derneği ve 21.00’de Ümmiye & Türkiye Roman Orkestrası sahneye çıkacak.

Lozan Kapısı bölümünde İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği sahne alacak. Aynı saatte Kaskatlı Havuz önünde İzmir Sahne Çalışanları Derneği 65 Yaş Roman Müzisyenler konseri gerçekleştirilecek.

İzmirliler, baharın ve doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez’i bu yıl 5 Mayıs akşamı Kültürpark’ta kutlayacak. Etkinlikler kapsamında konserler düzenlenecek, geleneksel Hıdırellez ateşi yakılacak.

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