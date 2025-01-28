Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) verilerine göre, İzmir 2024 yılında 13,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve 14 milyar dolarlık ihracatıyla Ankara’nın gerisine düşerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5. ili oldu. Özellikle çelik, elektrik-elektronik ve çimento sektörlerindeki düşüşler, İzmir’in ihracat performansını olumsuz etkiledi.

Türkiye’nin toplam ihracatı ise 2024 yılında 226,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamın yüzde 40’ını İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara oluşturdu. İzmir’in ekonomik dinamizmindeki bu düşüş, dikkat çekerken Torbalı’nın yükselişi kentin geleceği için umut verdi.

65 ili geride bıraktı

2024 yılı, İzmir genelinde durgun geçerken Torbalı, ihracatını yüzde 8,1 artırarak 2,1 milyar dolara yükseltti. Bu başarıyla Torbalı, Türkiye’de 65 ili geride bırakarak İzmir’in toplam ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirdi.

Sektörlere göre Torbalı’nın başarısı:

Tütün: 464 milyon dolar

Hazır giyim ve konfeksiyon: 245 milyon dolar

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri: 193 milyon dolar

Zeytin ve zeytinyağı: 163 milyon dolar

Tekstil: 129 milyon dolar

Torbalı’nın bu performansı, sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin ekonomisine de güçlü bir katkı sundu.

"İzmir’in dinamosu olmaya devam ediyor"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin başarısını şu sözlerle değerlendirdi: “Torbalı, sahip olduğu sanayi gücü, lojistik avantajları ve girişimci ruhuyla sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de ihracatta yükselen yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2024 yılında 2,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmamız, küresel pazarlarda rekabetçi gücümüzün arttığını gösteriyor. İlçemizin bu başarısında emeği geçen tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Torbalı, yalnızca bugünün değil, geleceğin ekonomisinde de önemli bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.” Olgun, ayrıca Torbalı’nın önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin ekonomisinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı.