Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sert sınır politikalarını eleştirerek, sosyal medya üzerinden duygusal bir açıklama yaptı. Gomez, ağlayarak paylaştığı videoda, "Bu olanlara inanmak çok zor. Tüm halkım tehdit altında, elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyor," ifadelerini kullandı.

Meksika kökenli olan ve göçmenler için duyduğu endişeyi dile getiren Gomez, gelen tepkiler üzerine paylaştığı bu duygusal mesajı kısa süre sonra sildi. Sosyal medyada yer alan video, ünlü ismin duygusal tepkisini ve göçmenler için yaşadığı kaygıyı gözler önüne serdi.