İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu destekli CLIMAAX projesi kapsamında “İklime Hazır İzmir” stratejisini geliştiriyor. Bu kapsamda kent genelinde iklim krizlerine karşı uygulanabilir çözümler içeren iki ayrı İklim Uyum Eylem Planı hazırlanacak.



İklime Hazır İzmir İçin Stratejik Planlama Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesi kapsamında “İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)” projesini yürütüyor. Proje, İzmir’in iklim risklerini belirleyip kırılganlık haritaları çıkararak bilimsel çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilim Temelli Yaklaşım: Riskler Haritalandırıldı

CRIZ-ERS projesinin ilk fazında, İzmir’in iklim risk değerlendirme raporu hazırlanarak CLIMAAX platformuna sunuldu. Raporda sıcak hava dalgaları, tarımsal kuraklık, sel ve taşkın gibi riskler mekânsal olarak analiz edilerek kent ölçeğinde haritalandırıldı.

Prof. Dr. Osman Balaban: "Öncelikli Tehlikelere Odaklanıyoruz"

Projede görev alan ODTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Balaban, “İzmir için öncelikli riskler arasında sıcak hava dalgaları, deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı taşkınları ve tarımsal kuraklık bulunuyor. Bu proje ile kentin planlama süreçlerine iklim dirençliliğini entegre etmeyi hedefliyoruz” dedi.

İklim Değişikliği İzmir’i Nasıl Etkileyecek?

Uzmanlara göre İzmir’de sıcaklık artışı Körfez çevresinde daha da belirgin olacak. Yağışlar azalacak, ancak şiddetli yağışların sıklığı artacak. Bu durum hem kuraklık hem de taşkın riskini beraberinde getiriyor.

İkinci ve Üçüncü Faz: Yerel Eylemler ve Katılımcı Süreç

Projenin ikinci fazında özellikle dezavantajlı bölgelerde daha detaylı analizler yapılacak. Son aşamada ise İzmir geneli ve Konak özelinde uygulanabilir stratejilerle iki ayrı İklim Uyum Eylem Planı hayata geçirilecek.

Uluslararası Fon ve Başarı: 145 Bin Avro Hibe

CLIMAAX projesiyle İzmir, Avrupa Komisyonu’ndan 145 bin Avro hibe almaya hak kazandı. İzmir, bu proje ile “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan AB dışındaki ilk kent oldu.