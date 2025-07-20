Nazan Öncel kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçının danışmanı tarafından yapılan açıklamada, Öncel’in sabaha karşı yüksek nabız ve tansiyon şikâyetiyle acile kaldırıldığı, bir stent daha takılarak durumunun kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Mayıs ayında anjiyo olmuştu

Nazan Öncel, 8 Mayıs’ta geçirdiği rahatsızlık sonrası anjiyo olmuş, iki stent takılmıştı. O dönemde sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçı, tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Anjiyo sonrası kalbini korumak için diyet ve egzersiz önerilerine uyduğunu belirten Öncel, durumu “yırttık” diyerek aktarmıştı.

Danışmanından sağlık durumu açıklaması geldi

Sanatçının basın danışmanı Yağız Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan Nazan Öncel, sabaha karşı 04:30’da tekrar apar topar acile kaldırıldı. Yüksek nabız ve yüksek tansiyon nedeniyle bir stent daha takıldı. Sanatçının sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.”

Sosyal medyadan açıklama yaptı: 'Dua edin'

Nazan Öncel, geçirdiği kalp krizinin ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Öncel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet’ yap dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki. Hadi dua edin.”

Kalbine takılan stentle kontrol sağlanmaya çalışılıyor

Son müdahale sonrası üçüncü stentin takıldığı sanatçının tedavisi sürüyor. Doktorlar sağlık durumunu stabil tutmak için kontrol altında tutuyor. Öncel'in yakın çevresi ve sevenleri, sosyal medyada sanatçı için destek mesajları paylaşıyor.