İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan 15 kadın itfaiyeci, yangınlar başta olmak üzere birçok acil duruma hızla müdahale ediyor. Görevleri boyunca sayısız hayat kurtaran bu kadınlar, 24 saat boyunca aktif görev yaparak dayanıklılıkları ve yetenekleriyle göz dolduruyor.

Kadın itfaiyecilerin yükselişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son yıllarda kadın itfaiyeci sayısında artışa gitti. Şu anda 15 kadın itfaiyeci, toplamda bin 170 personel ile omuz omuza çalışıyor. İtfaiyecilik mesleği fiziksel dayanıklılık ve teknik bilgi gerektiren zor bir alan olsa da, bu kadınlar her türlü zorluğun üstesinden geliyor. Özellikle yangınlarda aktif rol oynayan kadın itfaiyeciler, aldıkları eğitimlerle şoförlükten yangınlara müdahaleye kadar geniş bir alanda görev yapabiliyor.

"Kadınlarımız kesinlikle itfaiyeci olmalı"

İzmir’in sayılı kadın itfaiye şoförlerinden biri olan Ayet Kütükbaş, İtfaiye Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Kütükbaş, “İtfaiyecilik sadece insanları değil, doğayı, hayvanları ve tüm canlıları koruyan bir meslek. Kadınlarımızın bu meslekte daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Zorlukları var, ama güzellikleri çok daha fazla” dedi.

Kütükbaş ayrıca olay yerine ulaşırken yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Özellikle hatalı park edilen araçların müdahaleyi zorlaştırdığını ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Enkaz altında kurtarılan kadın, itfaiyeci oldu

Simge Akbulut ise, İzmir depreminde enkaz altından itfaiyeciler tarafından kurtarıldıktan sonra bu mesleği seçmiş. Akbulut, "30 Ekim 2020 İzmir depreminde yaşadığım çaresizliği unutmuyorum. Şimdi ben de itfaiyeci olarak başkalarının hayatını kurtarıyorum" diye konuştu. Enkaz altından kurtarıldığı anın meslek seçimini nasıl etkilediğini anlatarak, yaşadığı gururu dile getirdi.

Yangınlarda büyük artış

İtfaiye Çavuşu Mehmet Güzer, İzmir’de yangın sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Bu sene sadece ilk 9 ayda 12 bin yangın çıktı. Yangınların büyük kısmı insan hatasından kaynaklanıyor" dedi. Güzer, yangınların yüzde 98'inin insan kaynaklı olduğuna vurgu yaparak, sigara izmariti gibi basit dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açtığını ifade etti. Ayrıca kadın itfaiyecilerle çalışmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.