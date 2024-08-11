Konak Belediyesi, İzmir’e büyük katkılarda bulunan iki önemli isme özel anma törenleri düzenliyor. İzmirli vatandaşlar, 12 Ağustos'ta Gültepe'nin unutulmaz Belediye Başkanı Aydın Erten'i ve 15 Ağustos'ta İzmir Baba olarak tanınan Sancar Maruflu’yu anmak üzere bir araya gelecek.

Aydın Erten için mezarı başında anma

10 Ağustos 2000'de hayatını kaybeden Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, ölümünün 24'üncü yılında mezarı başında anılacak. Konak Belediyesi, İzmir 68’liler Platformu ve Konak Kent Konseyi tarafından düzenlenen anma töreni 12 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da Gültepe Toros Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. Aydın Erten, halk ve emek yanlısı duruşu ile hatırlanacak.

Sancar Maruflu için Bilim Merkezi’nde anma

15 Ağustos 2021’de aramızdan ayrılan gazeteci ve yazar Sancar Maruflu, ölümünün üçüncü yılında adını taşıyan Sancar Maruflu Bilim Merkezi’nde anılacak. Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler uzmanlarından biri olarak bilinen ve vefa anlayışıyla tanınan Maruflu için Konak Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliği 15 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

Bu özel günlerde, her iki ismin de İzmir’e kattığı değerler bir kez daha hatırlanacak ve anılacak.