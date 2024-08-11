Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Ağustos’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın katılımıyla gerçekleşecek olağanüstü toplantıya hazırlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla düzenlenen bu toplantıda, Abbas milletvekillerine hitap ederek İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulunacak.

Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı

TBMM'deki olağanüstü toplantı dolayısıyla güvenlik önlemleri üst seviyeye taşınacak. Meclis yerleşkesinde ve çevresinde sıkı tedbirler alınacak, sadece davetlilerin girişine izin verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını yerinden takip edecek.

Gazze saldırılarında yaralanan Filistinliler TBMM’de

Toplantıya, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan ve Türkiye’de tedavi gören Filistinliler de davet edildi. Ayrıca, siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri ve gazeteciler de toplantıyı izleyecekler arasında yer alacak.

Özel sergi ile Filistin'e destek

Toplantı sırasında TBMM’de, Filistin’le ilgili Osmanlı arşivlerinden belgelerin ve TBMM’nin Filistin’e yönelik deklarasyonlarının sergileneceği özel bir sergi açılacak. Sergide, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Türkiye’deki ziyaretlerine dair fotoğraflar da yer alacak.