Ege TV ekranlarında yayınlanan Sinem Aras ile Balkan Esintisi programının konuğu İş insanı İbrahim Dönertaş oldu.

İbrahim Dönertaş, "Sinem Aras ile Balkan Esintisi" programında İzmir’in koku ve trafik sorunlarına dikkat çekti. Arıtma teknolojisinin güncellenmesi için yurt dışından bir yatırımcının destek teklifinde bulunduğunu belirtti.

İzmir’in sorunları hakkında da konuşan İbrahim Dönertaş, İzmir’in koku sorunu için büyük bir müjde verdi. Dönertaş, “İzmir ticaret ve liman şehri ben işimden evime giderken 1.5 saatte gidiyorum en büyük aciliyet İzmir’in trafik sorunu ve İzmir’in arıtmasıdır. Teknoloji çok eski kaldı bu konuda İzmir’e yatırım yapılması gerekiyor ancak belediyelerin kasaları boş. Tugay’ bir öneride bulundum yurt dışında bir firma bana ulaştı ve yatırım yapmak istedi. Büyükşehir belediyesi bize bir ödeme planı yapsın ve 10 yılda geri ödesin. Başkan bu öneriye mutlu oldu. İZSU Genel Müdürü Gürkan bey ile de ilerleyen günlerde bir toplantı yapacağız ve İzmir’in kokusunu yemsin kokusuna çevireceğiz” müjdesini verdi.

Asgari ücrete ve emekliye zam yapın çağrısı

İbrahim Dönetaş Türkiye’deki emeklilere ve asgari ücret ile çalışanlara çok üzüldüğünü dile getirerek, “Lütfen emeklilere ve asgari ücrete zam yapsınlar. İnsanlar zor durumda bu konuda bakanlarımıza sesleniyorum” çağrısında bulundu.

Kızı Özge’nin sergisine davet

Kızı Özge’den de bahseden Dönertaş, “Kızım Türkiye’nin en önemli ressamlarının resimlerini sergiliyor. Yarın saat 17.00’de Kemeraltı’ndaki Havra Sokağındaki Akın Pasajı’nda çok önemli bir sergisi var. Lütfen herkes gelip ziyaret etsin” dedi.