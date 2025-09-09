İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, gün boyu süren etkinlikler ve geceye taşan Fener Alayı yürüyüşüyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark Lozan Kapısı’na uzanan kortejde İzmirliler tek yürek oldu.
Etkinlikler gün boyu sürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamalar kapsamında kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi. Gün boyu süren program, İzmirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Akşam saatlerinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı ve Plevne Bulvarı üzerinden Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar sürdü. Başkan Dr. Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve sivil toplum temsilcileri kortejde yer aldı.
İzmirliler ellerinde dev Türk bayrağıyla yürüdü
Kortejde 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. 7’den 70’e İzmirliler ellerinde bayraklarla yürürken, korteje katılamayanlar balkon ve pencerelerden alkış ve bayraklarla coşkuya eşlik etti.