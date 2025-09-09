İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde düzenlenen 9 Eylül Zafer Yürüyüşü’ne CHP’li milletvekillerinin katılmaması siyasi tartışmaya yol açtı. CHP’li Murat Bakan’ın eleştirilere verdiği yanıtın ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan yeni açıklama geldi.

CHP’li vekillerin katılmaması tartışma yarattı

AK Partili İnan, yürüyüşte CHP’li milletvekillerini göremediklerini belirterek “Onlar İstanbul’daki rant kavgalarının, koltuk pazarlıklarının ve ihale paylaşımının peşindeydiler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İnan’ın sözlerine yanıt vererek “Bizim vatan millet sevgimizin fitresi, zekatı onların yedi ceddine yeter” ifadelerini kullandı.

Murat Bakan’ın açıklamalarına karşılık veren İnan, şu ifadeleri kullandı:

İzmir’in kurtuluşunun 103. yılında milletimizin gurur yürüyüşünde CHP’li milletvekillerini göremedik. Çünkü onlar yine İstanbul’daki rant kavgalarının, koltuk pazarlıklarının ve ihale paylaşımının peşindeydiler.

⁠Koltuk ve ihale paylaşımında sabaha kadar nöbet tutanların, 9 Eylül sabahı İzmir’in kurtuluş yürüyüşüne gelmeye hali kalmıyor.

⁠Milletimizin gurur gününü anmak yerine rant kavgasına düşenlerin düştüğü seviyeyi de, kimin gerçekten İzmir’in yanında olduğunu da hemşehrilerimiz görüyor.

⁠Bir sonraki yıl inşallah biraz erken uyanıp gelirsiniz.”