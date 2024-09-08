Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu öncesinde yaşadığı endişe gün yüzüne çıktı. Atatürk, Belkahve’den İzmir’i seyrederken bu şehre bir şey olmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Atatürk’ün İzmir Endişesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu öncesinde yaşadığı endişe, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir parçası olarak hafızalarda yerini koruyor. Atatürk, İzmir’e girmeden önce Belkahve’den şehri izlerken, "Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum" ifadesiyle hissettiği kaygıyı dile getirmişti.

Belkahve’den İzmir manzarası

Belkahve, İzmir’in en yüksek noktalarından biri olarak şehri geniş bir açıyla görme imkanı sunar. Atatürk'ün bu noktadan İzmir’e bakarak yaşadığı endişe, dönemin savaş koşullarını ve şehir için taşıdığı stratejik önemi gözler önüne seriyor. Belkahve’nin bu özelliği, Atatürk’ün o anki duygularını daha anlamlı kılıyor.

İzmir’in kurtuluşu ve Atatürk’ün endişesi

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir dönüm noktasıydı. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e giren Türk ordusunun lideri olarak Atatürk’ün yaşadığı endişe, bu mücadelenin ne kadar kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor. Atatürk’ün bu endişe, şehre olan bağlılığını ve kurtuluş mücadelesinin önemini vurguluyor.

Tarihi bir anı

Atatürk’ün bu duygusal ifadesi, sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin tarihindeki önemli anlardan biridir. Şehre yönelik bu endişe , Atatürk’ün liderlik vasfını ve mücadele ruhunu yansıtıyor. İzmir’in 9 Eylül’deki kurtuluşu, Türk milletinin direncini ve kararlılığını simgeliyor.