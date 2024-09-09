İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünde Bayraklı Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Bayraklı Belediyesi Voleybol Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri ünlü sanatçı Işın Karaca tarafından verildi.

Turnuvada nefes kesen anlar

Bayraklı Belediyesi’nin düzenlediği voleybol turnuvası, İzmir’in kurtuluş coşkusunu spor sahalarına taşıdı. 4 takımın mücadele ettiği etkinlikte, Bayraklı Belediyesi Voleybol Takımı şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Efor Voleybol Takımı ikinci, Trabzongücüspor üçüncü, KASK Voleybol Takımı ise dördüncü sırada yer aldı. Çekişmeli geçen karşılaşmalar, izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

Ödül töreninde Işın Karaca sürprizi

Ödül töreni, sanatçı Işın Karaca’nın sürpriziyle renklendi. KASK Voleybol Takımı’na ödüllerini Işın Karaca takdim ederken, Trabzongücüspor’un üçüncülük ödülünü Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Karabağ verdi. Efor Voleybol Takımı’nın ikincilik ödülünü Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Levent Öztürk, şampiyon Bayraklı Belediyesi Voleybol Takımı’nın kupasını ise Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Utku Baş sundu.

Başkan İrfan Önal’dan coşkulu açıklama

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlikte yaptığı konuşmada İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünde sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. “Bu turnuva, gençlerimizin enerjisi ve azmiyle daha da anlam kazandı. Bayraklı Belediyesi olarak, sporu ve gençlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nin bu anlamlı etkinliği, İzmir’in kurtuluş coşkusunu spora ve gençlere olan desteğiyle pekiştirdi. Bu tür organizasyonlar, hem sporun yaygınlaştırılması hem de gençlerin motivasyonunu artırmak açısından büyük önem taşıyor.