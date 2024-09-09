Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisi 4. ve son ayağı, 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul'daki TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı. Bu etapta, toplam 72 oyuncu, Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü gibi 9 farklı takımdan oluşan takımlarla mücadele etti.

Genel klasmanda, Bodrum Golf Kulübü 58 puanla turnuvanın şampiyonu olurken, Ankara Golf Kulübü ve Cullinan Golf Kulübü 52 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Bodrum Golf Kulübü, topladığı bu puanla turnuvanın en iyi derecesini elde ederek TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisinde şampiyon oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akçakayalıoğlu ve Recep Turan takdim etti.